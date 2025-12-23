Банк России продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых. Это уже пятое снижение подряд: с июня, когда регулятор начал разворот курса, ставка потеряла суммарно 5 процентных пунктов. Своим прогнозом о том, как это решение повлияет на фондовый рынок и рынок недвижимости юга России с «Ъ-Кубань» поделилась крымский квалифицированный инвестор Алена Кладько. Рассуждения автора не являются инвестиционными рекомендациями.

Алена Кладько

«Решение осторожное. С одной стороны, текущие темпы роста цен замедлились, что позволило регулятору продолжить действовать. С другой — инфляционные ожидания бизнеса и населения остаются повышенными, что удержало ЦБ от более резкого шага в 1 п. п. Однако тренд очевиден: эпоха экстремально высоких ставок уходит, заставляя россиян пересмотреть структуру сбережений.

Ключевое последствие — снижение доходности банковских депозитов. Если в начале 2025 года вкладчики фиксировали 20–23%, то сейчас найти предложение выше 13–14% на длинный срок становится сложной задачей. Этот фактор запускает переток средств в альтернативные инструменты: долговой рынок, акции и, традиционно для юга России, в недвижимость.

Облигации — это возможность зафиксировать доходность на долгий срок. Рынок долга реагирует первым. Облигации федерального займа (ОФЗ) уже заложили текущее снижение в цены, предлагая доходность в районе 13–14,5% на горизонте 8–10 лет. Многие субфедеральные облигации приносят больше государственных. Например, облигации Краснодарского края предлагают инвесторам зафиксировать 15,5% на год. Это выглядит привлекательнее депозитов, особенно учитывая ликвидность инструмента и потенциал роста тела облигации в 2026 году по мере дальнейшего снижения "ключа".

Фондовый рынок: снижение стоимости заимствований — положительный сигнал для рынка акций. Дешевеющие кредиты снижают долговую нагрузку компаний, что напрямую увеличивает чистую прибыль и, как следствие, будущие дивиденды. Наиболее устойчивыми выглядят сектора, ориентированные на внутренний спрос: продовольственный ритейл, сельское хозяйство, фармацевтика, сектор коммунальных услуг и другие.

Недвижимость юга. Ситуация на этом рынке неоднозначная, но перспективная. Банки, быстро снижая ставки по депозитам, не спешат так же оперативно удешевлять ипотеку и потребительские кредиты. Задержка может составлять 1–2 месяца. Тем не менее, рынок недвижимости России получает мощную подпитку. Инвесторы, у которых заканчиваются сроки высокодоходных вкладов, открытых в начале года, ищут способы сохранить капитал от инфляции. Квадратные метры, в том числе на юге, остаются понятным “защитным активом”. Снижение доходности депозитов делает арендный бизнес (особенно в курортных зонах) снова конкурентоспособным, а ожидание удешевления ипотеки в 2026 году подогревает спрос на первичном рынке уже сейчас.

Решение ЦБ от 19 декабря подтверждает курс на нормализацию экономики. Для частного инвестора это сигнал: время простых решений и сверхдоходных вкладов заканчивается. На первый план выходят инструменты с фиксированной доходностью (облигации) и качественные акции эмитентов, ориентированных на внутренний спрос».