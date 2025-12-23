Мотоциклист погиб в ДТП в Новороссийске

В Новороссийске произошло ДТП, в результате которого погиб 28-летний мотоциклист. По данным Госавтоинспекции города-героя, он не имел водительского удостоверения.

Авария случилась утром 23 декабря. Согласно предварительной версии, на перекрестке неравнозначных дорог водитель легкого автомобиля не предоставил преимущество в проезде мотоциклисту, вследствие чего произошло столкновение машины и мототранспорта.

Водитель мотоцикла скончался на месте ДТП от полученных травм.

София Моисеенко