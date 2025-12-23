В Ангарске будут судить организаторов и участника нелегальных автогонок

Иркутское управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела о гибели девушки на нелегальных автогонках в мае 2025 года. Об этом рассказали в ведомстве.

По информации ведомства, обвиняемыми по делу проходят две жительницы Ангарска, которые организовали несанкционированные автозаезды. Одна из них разместила в мессенджере информацию о предстоящих автогонках, искала оборудование (осветительные приборы, микрофоны) и спонсоров, вторая — собирала деньги с участников и изготавливала рекламную продукцию. Коммерческой поддержки женщины не получили и обманули зрителей и участников, указав в качестве спонсоров бизнесменов, не давших на это согласия.

Заезд состоялся в ночь на 11 мая на 9 км трассы Ангарск — Тальяны. Мероприятие не было согласовано с властями, организаторы не обеспечили безопасность дорожного движения и безопасность зрителей. Водитель Toyota Chaser, который также предстанет перед судом, не справился с управлением и врезался в толпу зрителей. В результате аварии 17-летняя девушка погибла на месте.

Как рассказали в прокуратуре, организаторам незаконных автозаездов предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг (ч.2 ст. 238 УК РФ), водителю иномарки — в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч.3 ст. 264 УК РФ).

