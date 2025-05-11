В Ангарске участник нелегальных ночных гонок врезался в толпу зрителей

Водитель Toyota Chaser, участвовавший в нелегальных гонках, влетел в толпу зрителей в Ангарске (Иркутская область). В результате 17-летняя девушка погибла, травмы получили еще два человека, рассказали в прокуратуре.

По информации ведомства, инцидент произошел в ночь на 11 мая на 9 км трассы Ангарск-Тальяны. 31-летний водитель Toyota Chaser врезался в пешеходов, которые находились рядом с дорогой. 17-летняя девушка скончалась на месте до приезда скорой, еще 2 пешехода с травмами были госпитализированы в медучреждение.

В пресс-службе регионального главка МВД России сообщили, что по результатам медицинского освидетельствования, водитель иномарки на момент аварии был трезв. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Илья Николаев