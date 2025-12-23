Экс-замначальника филиала ФГУП «ГУСС» в Новороссийске обвинили в коррупции

Бывшему заместителю начальника новороссийского филиала ФГУП «Главное управление специального строительства» Дмитрию Таксиди предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главного военного СУ СК РФ.

Дмитрий Таксиди обвиняется в превышении полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Следствие установило, что между госзаказчиком и ФГУП «ГУСС» в 2021 году был заключен договор на завершение строительных работ объекта в Новороссийске. Контроль за исполнением условий соглашения был возложен на заместителя начальника, ныне обвиняемого по двум статьям.

Согласно материалам дела, в период 2021-2022 годов Дмитрий Таксиди получил от представителя субподрядчика взятку за общее покровительство при выполнении договора. В результате содеянного экс-заместитель начальника новороссийского филиала Главного управления специального строительства причинил ущерб Министерству обороны в размере более 170 млн руб.

В настоящее время Таксиди находится под стражей.

София Моисеенко