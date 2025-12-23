Подростка в Сочи подозревают в убийстве матери и покушении на брата

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и покушения на убийство малолетнего в Адлерском районе Сочи. Фигурантом дела стал 17-летний подросток, в отношении которого расследование ведется по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной информации следственных органов, трагедия произошла вечером 22 декабря 2025 года в жилом доме на улице Куйбышева. В ходе конфликта между подростком и его матерью женщина получила смертельные ранения и скончалась на месте. После этого подозреваемый причинил телесные повреждения своему младшему брату, который смог покинуть квартиру и обратиться за помощью к соседям. Ребенку была своевременно оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

Тело несовершеннолетнего подозреваемого было обнаружено в квартире. Причины его смерти в настоящее время устанавливаются в рамках проводимой проверки.

Следователями и криминалистами Следственного комитета по Краснодарскому краю проведен осмотр места происшествия. Продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Назначены судебно-медицинские и иные экспертизы, результаты которых будут приобщены к материалам уголовного дела.

Мария Удовик