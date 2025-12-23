«При более доступной транспортной составляющей поток желающих был бы значительно выше»

На фоне устойчивого роста турпотока Сочи входит в высокий зимний сезон с традиционно повышенной нагрузкой на городскую и курортную инфраструктуру. С начала 2025 года курорт уже принял свыше 7,5 млн туристов и по итогам года может приблизиться к рекордной отметке в 8 млн человек. Сможет ли курорт справиться с таким наплывом и выдержит ли городская инфраструктура такие рекорды, «Ъ-Сочи» рассказал председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов.

Дмитрий Богданов

«Инфраструктура Сочи в целом готова к приему туристов в зимний и новогодний период, при этом подготовка курортов и средств размещения продолжается вплоть до пиковых дат. Основной объем организационных мероприятий уже реализован, и город ожидает значительный туристический поток. По предварительным оценкам, в период новогодних праздников Сочи примет порядка 480 тыс. гостей — показатель может незначительно скорректироваться, однако общий масштаб наплыва понятен уже сейчас.

Важно учитывать структуру размещения. Существенная часть туристов традиционно останавливается не в гостиницах, а в частном секторе — квартирах и апартаментах, сдаваемых в краткосрочную аренду без предоставления классических гостиничных услуг.

Это формирует дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру, транспорт и сервисы, однако данный фактор для Сочи уже привычен и учитывается при планировании сезона.

С точки зрения загрузки отелей, вторая половина декабря остается относительно спокойным периодом. Деловой сезон завершен, крупные мероприятия прошли, а основной туристический заезд ожидается в конце месяца — 29–31 декабря, а также 2–3 января. Дополнительный поток формируется на рождественские даты — 6–7 января. Сейчас загрузка объектов горного кластера составляет в среднем 70–75%, прибрежного — 65–70% в сегменте отелей категории три звезды и выше.

Горный кластер сейчас показывает высокую степень готовности. Курорты "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром" подтверждают полную техническую и операционную готовность. Канатные дороги, трассы и сервисы функционируют в штатном режиме, при этом ключевым фактором остается погода и объем снежного покрова. Ожидания по снегу к новогодним праздникам позитивные, что создает условия для полноценного горнолыжного сезона. В транспортной части — как авиационной, так и железнодорожной — наработаны устойчивые механизмы работы с пиковыми нагрузками, и серьезных сбоев не ожидается.

Основной уязвимой точкой традиционно остается кадровый вопрос. В высокий сезон остро ощущается нехватка квалифицированного персонала — сотрудников с опытом, профильной подготовкой и высоким уровнем сервиса.

Компенсировать этот дефицит исключительно за счет сезонной или молодой рабочей силы невозможно, и отрасли предстоит дальнейшая системная работа в части обучения и удержания кадров.

Ценовая динамика в новогодний период остается сдержанной. После минимальных значений ноября и начала декабря тарифы на даты 30 декабря — 2 января традиционно приближаются к августовскому уровню. По сравнению с прошлым годом рост цен составляет в среднем 7–10%, что укладывается в уровень инфляции. При этом туристы в текущем сезоне демонстрируют повышенную чувствительность к стоимости отдыха. Дополнительным сдерживающим фактором остаются высокие цены на авиабилеты, которые объективно ограничивают потенциальный спрос. При более доступной транспортной составляющей поток желающих провести зимние праздники в Сочи был бы значительно выше».