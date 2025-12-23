В Сочи и Сириусе прогнозируют сильные дожди с грозами

В Сочи и на территории федеральной территории «Сириус» ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, с вечера 23 декабря и до середины дня 24 декабря в отдельных районах курорта прогнозируются сильные дожди, местами с грозами, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В предгорной зоне и в низкогорье возможны смешанные осадки — дождь со снегом и мокрый снег. В отдельных местах не исключено налипание мокрого снега на линии электропередачи и зеленые насаждения, что может осложнить работу коммунальной инфраструктуры.

В связи с прогнозируемой непогодой все городские службы по поручению главы Сочи Андрея Прошунина переведены на усиленный режим работы. Контроль за развитием ситуации осуществляет городской оперативный штаб.

Жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать меры предосторожности, воздержаться от пребывания вблизи водных объектов и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и иными потенциально опасными объектами. При планировании поездок в горный кластер власти советуют по возможности пользоваться общественным транспортом.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться в экстренные службы по единому номеру 112.

Мария Удовик