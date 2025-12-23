Ограничения мобильного интернета в Крыму сохранят до окончания СВО

В Крыму по соображениям безопасности не снимают ограничения в работе мобильного интернета. Они продолжат действовать до окончания военной операции на Украине, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам главы республики, интернет «может служить как добрым целям, так и плохим». Он назвал введенные ограничения оправданными и отметил, что «по-другому поступить было невозможно».

«До конца СВО эти ограничения действовать будут. Здесь надо просто с этим смириться, включиться в другой режим работы... Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму»,— сказал господин Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

В конце октября крымский мобильный оператор «Волна» сообщил об ограничениях в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Оператор сослался на решения Роскомнадзора. Власти Крыма заявили «Ъ», что вопросы отключения мобильной связи и интернета при атаках беспилотников проходят обязательное согласование с федеральными структурами.

