Тариф «Недоступный»

Звонки только на мобильные номера, проблемы с онлайн-доставкой и обязательный запас наличных: россияне привыкают к жизни без мобильного интернета. Один из последних примеров — жалобы в Крыму на проблемы с популярными мессенджерами. Власти массовые блокировки опровергают. “Ъ FM” поговорил с жителями разных регионов о том, как они адаптируются к новым условиям. Подробности — у Александра Мезенцева.

Утром 30 октября крупнейший региональный оператор «Волна» заявил о частичном ограничении работы двух популярных мессенджеров в Крыму и призвал регистрироваться в Max. К вечеру, после опровержений властей компания сообщила, что сбой был непосредственно у Telegram. Как рассказал журналист из Крыма Александр Горный, постоянные ограничения вызывают проблемы как у жителей, так и у бизнеса: «Моим знакомым, которые работают в автосервисе, через мессенджеры необходимо отправлять фото деталей, каких-то проблем автомобиля или заказывать запчасти. Даже на уровне уборщиков и дворников это тоже очень важный вопрос. Потому что люди, которые убирают территорию, делают фотографию "до" и "после", а в таких ситуациях они не могут отчитаться перед начальством. Мессенджер Мах, который настойчиво пытаются навязывать людям, как-то не заходит. Среди моих знакомых всего лишь несколько человек его установили, и то по крайней необходимости».

Проблемы с доступом к популярным мессенджерам и мобильным интернетом фиксируют не только в Крыму, Ростовской области и на Кубани. С начала октября жалобы поступают и от пользователей из Сибири. А в Иваново и Кирове, по словам местных жителей, вновь вошло в практику вызывать такси по телефону, диктуя адрес диспетчеру. Водители, в свою очередь, чтобы получить заказ, вынуждены дежурить возле точек с Wi-Fi на вокзалах или у кафе. Похожие проблемы фиксирует и собственный корреспондент “Ъ” в Ярославле Александр Тихонов: «Пару дней назад глушили мобильный интернет буквально на пару часов из-за беспилотной опасности. В принципе, такое летом у нас довольно часто случалось, потом на пару месяцев наступило затишье. Я сам сталкивался с отключением мобильного интернета. Когда это чаще происходило, люди подключались к Wi-Fi в различных точках. Это, наверное, самый простой способ».

С перебоями сталкиваются также жители Калужской, Орловской, Тульской, Смоленской, Тверской, Псковской, Нижегородской, Рязанской и Владимирской областей, замечали сотрудники “Ъ FM” еще летом. Впрочем, иногда это играет на руку. К примеру, были случаи, когда водители из-за неработающего навигатора и невнимательности проезжали на запрещающий знак, однако из-за сбоев камеры фиксации, видимо, тоже бездействовали. Штраф так и не пришел даже спустя пять месяцев. В подмосковном Фрязино люди порой не могут уехать на электричках вовремя, рассказал местный житель Андрей: «Меня как жителя северо-востока Московской области абсолютно раздражают случаи отключения мобильного интернета. Очень сильно это все влияет на транспортную доступность. Потому что у нас главная в городе транспортная артерия — это железная дорога. И когда интернет отключается, билет нельзя купить в автомате: нужно обязательно подходить к окошечку, приобретать его у кассира. Но так как окошечко всего одно, очень легко просто пропустить электричку, а то и несколько, из-за очередей, которые к нему выстраиваются».

Трудности возникают и у туристов. В музеях, в частности, в Туле билеты часто выписывают вручную, а на дверях висят объявления о том, что продажа только за наличные. В такие моменты невозможны банковские переводы, не приходят SMS от банков и отключаются онлайн-кассы.

Ангелина Зотина, Александра Майданская