Отключения не подтверждаются правилами

Власти Белгородской области намерены подготовить нормативный акт, регламентирующий взаимодействие силовых структур с руководством региона при ограничении мобильного интернета. С такой инициативой они выступили после первых для области массовых интернет-отключений, от которых пострадала система оповещения населения о налетах БПЛА. В других приграничных регионах, где давно практикуются массовые отключения, как выяснил “Ъ”, необходимости в дополнительном согласовании ограничений с местными властями не видят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С массовым ограничением мобильного интернета Белгородская область впервые столкнулась в конце ноября — жители жаловались, что не могут зайти даже на некоторые сайты из «белого списка». Отключения, объяснил глава региона Вячеслав Гладков, понадобились для «обеспечения дополнительной безопасности» при налете БПЛА. При этом решение об ограничении интернета было принято без согласования с областными властями и привело к сбою в работе систем оповещения об угрозе атаки беспилотников, подчеркнул губернатор: «Не могу сказать подробности — не имею права, но очень рассчитываю, что со всеми договорились и будем максимально в этом процессе участвовать, в принятии таких решений».

В начале декабря на совещании в областном правительстве господин Гладков поручил выстроить совместную работу с силовыми структурами в сфере ограничения мобильного интернета. Позиция региона, по его словам, должна «лечь в нормативные акты».

«Вся система (оповещения о налетах БПЛА.— “Ъ”) завязана на Telegram-каналах. Сейчас переносим их в мессенджер Мах, но пока еще далеки от завершения этой работы»,–– пояснил губернатор.

Подробностей о том, какие поправки и в какие документы предполагается внести, в белгородском правительстве “Ъ” не сообщили, но заверили, что позиция региональных властей уже поддержана Министерством обороны и Федеральной службой безопасности.

Между тем в других приграничных регионах к регулярным отключениям мобильного интернета уже привыкли. Так, в Воронежской области доступ в сеть стали ограничивать с начала лета, а сейчас частичные отключения происходят почти каждый день. В Курской области, как рассказали “Ъ” в региональном правительстве, ограничения находятся в ведении Минобороны и также практикуются с июня. В то же время в Крыму, как сообщили “Ъ” в правительстве республики, местные власти в обязательном порядке согласовывают вопросы отключения связи с федеральными властями, военными и центральным аппаратом ФСБ. Поэтому проблем с несанкционированными ограничениями на полуострове нет — напротив, благодаря постоянному взаимодействию зоны отключения интернета сокращаются.

Как поясняют источники “Ъ” в руководстве нескольких приграничных субъектов, правила работы мобильного интернета при налетах БПЛА установлены федеральным центром и закреплены в закрытых нормативных актах. «И эти меры себя прекрасно зарекомендовали и оправдали. Предложение Гладкова кажется в связи с этим слегка запоздавшим»,— говорит один из собеседников “Ъ”. Другой источник “Ъ” считает надежды белгородских властей на согласование с ними ограничений связи несостоятельными, поскольку все уже определено федеральным центром:

«Это именно однозначные указания. Как при этом могут существовать инициативы Гладкова, совершенно не ясно. Разве что в поле публичного пиара».

Как полагает основатель и гендиректор компании «Флай Дрон» Никита Данилов, Белгородская область так долго не сталкивалась с ограничениями именно из-за того, что оповещение населения и другие критически важные для региона информационные системы были завязаны на интернет. Но если такое положение вещей «изменится или уже изменилось», то отключения интернета станут одним из действенных средств противодействия украинским БПЛА, уверен эксперт.

У белгородского губернатора в следующем году выборы, напоминает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Есть разные оценки, насколько он стремится в них участвовать. Но в целом это время, когда имеет смысл говорить о реальных социальных болях, а мобильный интернет — одна из самых серьезных». К возможности появления нормативного акта, дополнительно регулирующего отключения интернета, политолог относится скептически: «Я не вижу признаков того, что государство готово сковывать себя процедурами в регулировании интернета».

Степан Мельчаков; Александр Дремлюгин, Симферополь; корсеть “Ъ”