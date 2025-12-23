Экс-замначальника филиала ФГУП «ГУСС» в Новороссийске обвиняют во взяточничестве

Военные следователи предъявили обвинение бывшему заместителю начальника филиала «Новороссийское строительное управление» ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) Дмитрию Таксиди в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2021 году между государственным заказчиком и ГУСС был заключен многомиллионный договор субподряда на завершение строительно-монтажных работ в Новороссийске. Контроль за исполнением контракта возлагался на Таксиди. В 2021–2022 годах он, злоупотребляя полномочиями, получил от представителя субподрядчика взятку за покровительство при выполнении договора.

По оценке следствия, действия обвиняемого нанесли Минобороны ущерб на сумму свыше 170 млн руб. По ходатайству военного следователя суд избрал Таксиди меру пресечения в виде заключения под стражу.

Вячеслав Рыжков