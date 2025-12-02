Благоустройство сквера Бориса Рыжего отложили из-за проблем с проектом

Благоустройство сквера Бориса Рыжего в Екатеринбурге отложили из-за сложностей в реализации первоначального проекта, следует из информации, представленной на совместном заседании комиссий гордумы по городскому хозяйству и по экономическому развитию. Из запланированных на 2025 год 30 млн руб. на работы по благоустройству было потрачено только 13 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2025 году на освещение сквера Бориса Рыжего на Вторчермете потратили 13 млн руб., рассказала директор департамента финансов администрации Екатеринбурга Юлия Медведева. Оставшиеся 17 млн руб. были перераспределены на благоустройство в парке имени 50-летия ВЛКСМ.

В бюджет на 2026 год вновь заложены 17 млн руб. на благоустройство сквера на Вторчермете. Вероятно, они будут потрачены на прокладку дорожек, если работы по первоначальному проекту не начнутся.

Как пояснил депутат Дмитрий Сергин, часть средств на благоустройство должны вложить спонсоры. В том числе, за их счет планируется установить памятник Борису Рыжему, техническое задание на который было получено еще в прошлом году.

«Тот полет фантазии, который был нарисован спонсорами, не очень стыкуется с возможностями эксплуатации, которые могут предоставить наши дорожные службы. Поэтому они находятся в постоянной работе, что-то причесывают. Но это очень непросто, потому что хотелось бы сохранить тот дух и ту идею, которые изначально были заложены»,— сказал господин Сергин. Он уточнил, что спонсоры не отказываются от участия в проекте, в том числе финансового.

Проект сквера Бориса Рыжего был разработан бюро «Плотинка», финансирование на себя должны были взять компании Prinzip и «Сима-ленд». Основную часть сквера хотели завершить уже к лету 2025 года. По представленному проекту в сквере собирались разместить детскую площадку, обыгрывающую идею теплотрассы, воркаут-зону, фудкорт, зону школы со скамейками и место памяти Бориса Рыжего с торшерами, амфитеатром и рабочим столом писателя.

Анна Капустина