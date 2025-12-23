В порту Тамань потушили пожар на нефтепроводе с мазутом

В порту Тамань полностью потушили пожар, начавшийся после атаки беспилотников в ночь на 22 декабря. Вчера местные власти отчитались о ликвидации возгорания на причале и танкере. Продолжал гореть нефтепровод с мазутом.

Разлива нефтепродуктов нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. На месте ЧП работали 119 человек и 34 единицы техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В сообщении администрации Краснодарского края 22 декабря было указано, что в совещании по ликвидации ЧС принимал участие владелец портового объекта Мишель Литвак. В настоящее время фамилии бизнесмена в сообщении нет. Российско-бельгийский предприниматель Мишель Литвак — учредитель холдинга ОТЭКО. Холдинг занимается перевалкой грузов, в том числе нефтеналивных.

Анна Перова, Краснодар