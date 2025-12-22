После атаки БПЛА на порт Тамань загорелись 1,5 тыс. кв. м трубопровода с мазутом

Площадь пожара на трубопроводе в порту Тамань в настоящий момент 1,5 тыс. кв. м, сообщили в администрации Краснодарского края. Трубопровод с мазутом загорелся после ночного налета БПЛА.

В тушении пожара задействованы 119 человек и 34 единицы техники. В администрации сообщили, что спасатели уже потушили возгорание на танкере и одном из причалов порта. После налета беспилотников в порту повреждены два пирса, один из подводящих трубопроводов и два танкера, а также два резервуара. По данным местных властей, разлива нефтепродуктов не произошло.

Морской порт Тамань находится вблизи поселка Волна Темрюкского района. Порт подвергся атаке беспилотников ВСУ в ночь с 21 на 22 декабря. О пострадавших не сообщалось. В сводке Минобороны отмечается, что минувшей ночью над Краснодарским краем и Черным морем были сбиты пять дронов ВСУ.