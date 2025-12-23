На Кубани запустили комплексный проект по восстановлению Черного моря

Компания JTI Россия (российское подразделение глобальной компании Japan Tobacco International) совместно с фондом «Заповедное посольство» объявила о запуске проекта «Живое Черное море» по исследованию последствий разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года. Программа была представлена на V Конгрессе молодых ученых в Сириусе.

Экологическая инициатива будет реализовываться с ноября 2025 года по конец 2027 года. Партнерами выступили заповедник «Утриш», Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» и дирекция природных парков Краснодарского края (парк «Анапская пересыпь»).

Проект «Живое Черное море» включает поддержку научных исследований, проведение мониторинга природных комплексов и животного мира, приобретение морского судна, также предусмотрена покупка специализированного оборудования и автомобиля для спасения, лечения и диагностики морских млекопитающих.

Так, в рамках программы спасения дельфинов будет налажен регулярный мониторинг популяции у побережья Анапы для оценки ее восстановления. Для центра «Дельфа» приобретут современное оборудование: автофургон, УЗИ-аппарат и амплификатор для ПЦР-диагностики. Помимо этого, в планах помощь в создании инфраструктуры морского реабилитационного центра для дельфинов.

Также для волонтеров-спасателей в Сочи, Анапе, Геленджике и Новороссийске пройдут обучающие семинары (первое мероприятие состоялось 5 декабря в Сириусе).

В заповеднике «Утриш» проведут комплексный мониторинг последствий разлива нефтепродуктов для морских экосистем — впервые будет изучено воздействие на всю экосистему целиком. Исследования выполнят совместно с Институтом океанологии имени Ширшова РАН, для этого закупят специальный морской катер.

Также на территории заповедника оформят экологический маршрут «Савина щель. Тропой черепахи Никольского» для привлечения внимания к сокращению популяции редкого вида.

Для передачи опыта и повышения квалификации запланированы обучающие семинары и стажировки для молодых ученых, сотрудников других морских ООПТ и волонтеров. Первый такой семинар прошел 8–11 декабря.

Природный парк «Анапская пересыпь», наиболее пострадавший от загрязнения, также получит поддержку в рамках масштабной программы.

«Наш проект "Живое Черное море" направлен не только на ликвидацию последствий инцидента, но и на создание эффективной экосистемы сотрудничества»,— отметила руководитель программ социальных инвестиций JTI Россия Екатерина Лёвшина.

