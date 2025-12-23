Мужчина устроил нетрезвый дебош в гостевом доме Геленджика

В Геленджике мужчина пойдет под суд за умышленную порчу чужого имущества. Как сообщили в ОМВД города-курорта, гражданин в состоянии опьянения устроил дебош в одном из гостевых домов.

Согласно материалам следствия, 31-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, зашел в один из гостевых домов Геленджика и скинул из окна второго этажа чужие вещи и предметы. Позже он нашел огнетушитель и нанес им повреждения по кафельной плитке. Дебош закончился тем, что мужчина взял металлический стул и разбил стеклянную витрину торгового павильона.

Причиненный ущерб сотрудники правоохранительных органов оценили в сумму порядка 100 тыс. руб. В отношении гражданина возбудили уголовное дело.

В пресс-службе ОМВД по Геленджику пояснили, что мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

София Моисеенко