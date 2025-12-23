В Таганроге подали 826 заявлений на возмещение ущерба после атаки БПЛА

В Таганроге по состоянию на утро 23 декабря отремонтировали 646 из 665 поврежденных украинскими беспилотниками окон, что составляет 97% от общего объема. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

По словам госпожи Камбуловой, оставшиеся работы не завершены только в квартирах, владельцы которых находятся за пределами города, либо из-за технических сложностей при монтаже конструкций. Все нерешенные вопросы планируют устранить до окончания текущего года.

После последней атаки беспилотников 19 декабря, по данным властей, возросло число обращений граждан за материальной поддержкой. Так, в городе поступило 826 заявлений на единовременную помощь и компенсации за полностью утраченное имущество. Большинство поданных документов уже направили на рассмотрение в региональные органы исполнительной власти.

Константин Соловьев