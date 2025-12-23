Мэр Ярославля призвал горожан быть аккуратнее с алкоголем в праздники

Мэр Ярославля Артем Молчанов призвал жителей города быть внимательными с алкоголем в период новогодних праздников, чтобы избежать несчастных случаев. Об этом он сказал в ходе открытого совещания в мэрии.

Господин Молчанов подчеркнул, что зачастую злоупотребление алкоголем приводит к пожарам, ДТП и другим происшествиям.

«Надо быть очень внимательными с алкоголем. Праздник есть праздник, веселье есть веселье. Но, к сожалению, именно алкоголь становится причиной смерти, серьезных травм при несоблюдении требований пожарной безопасности и требований по передвижению на транспортных средствах»,— сказал мэр.

Он добавил, что в праздники будет усилен контроль со стороны городских служб и полиции по соблюдению всех необходимых для обеспечения безопасности мер.

«Нам нужно сделать так, чтобы мы счастливо встретились со своими семьями в новогодние праздники, а не разбирались с чрезвычайными ситуациями. Вопросы безопасности в большей степени зависят от самого человека. Многие печальные события можно избежать. К сожалению, об этом вспоминают только потом»,— заключил Артем Молчанов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в городе вновь не будет новогоднего фейерверка. Мэр Ярославля также призвал горожан быть осторожными с пиротехникой и обогревательными приборами.