В Ярославле вновь не будет новогоднего салюта

В Ярославле не запланирован новогодний фейерверк. Об этом на открытом совещании сообщил мэр Артем Молчанов.

«Принято решение, что в этом году мы не проводим новогодний салют. У нас нет этого мероприятия в графике. Сделано это не только в целях пожарной, но и общественной безопасности»,— сказал господин Молчанов.

Власти Ярославля отказываются от новогодних фейерверков с 2020 года. Годом ранее в регионе призвали отказаться от запуска салютов, так как возможны попытки украинских спецслужб ввезти в страну взрывчатые вещества большой мощности под видом пиротехники, поясняли в оперштабе.

Алла Чижова