В Новороссийске будут слышны выстрелы вечером 23 декабря

23 декабря в Новороссийске два раза за вечер пройдут учения со стрельбами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным мэрии, учения НВМБ состоятся с 17:00 до 18:00 и с 21:00 до 23:00. При их проведении военно-морская база будет отрабатывать действия по отражению атаки БПЛА и безэкипажных катеров. Стрельбы будут выполняться из артиллерийской установки с молов военной гавани.

Во время тренировочных мероприятий в акватории порта Новороссийска запрещается движение всех видов маломерных судов и плавательных средств.

София Моисеенко