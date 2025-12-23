Экспорт картофеля из Краснодарского края снизился на 45,6%

Объем экспорта картофеля за десять месяцев 2025 года из Краснодарского края составил 0,4 тыс. т. Это на 45,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Основные поставки картофеля из Краснодарского края осуществлялись в Турцию, Республику Беларусь и Абхазию. Согласно данным регионального министерства, с начала 2025 года на территории Кубани сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели собрали 125 тыс. т картофеля. Это на 2,4% меньше, чем в прошлом году.

Кроме того, на территории Краснодарского края с начала 2025 года собрали 30,5 тыс. т грибов. Это на 1,7% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Всего за этот период экспортировали 0,7 тыс. т продукции, что на 64,8% больше, чем в 2024 году. Поставки осуществлялись на территорию Армении, Турции и Беларуси.

«Ъ-Кубань» писал, что объем экспорта риса из Краснодарского края за 2025 год составил 12 тыс. т, что на 37,4% больше объема поставок в аналогичный период прошлого года.

Алина Зорина