Ярославцев призвали не использовать пиротехнику в праздники

В Ярославской области рекомендовано воздержаться от использования пиротехники в новогодние праздники. Сообщение Оперативного штаба региона распространило правительство области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

В оперштабе сообщают о возможных попытках украинских спецслужб ввезти взрывчатые вещества большой мощности под видом пиротехники. Использование таких изделий может нанести серьезный вред здоровью и представлять угрозу для жизни.

Ранее такие же рекомендации дали власти Курганской области, а в Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областях и вовсе запретили использовать петарды и салюты. Там разрешены только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мэрия Ярославля в этом году отказалась от новогоднего фейерверка, год назад его также не было.

Антон Голицын