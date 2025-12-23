Количество живых концертов в Краснодаре за год выросло на 21%

Краснодар вошел в пятерку городов-лидеров по росту числа концертов в 2025 году. По данным Ticketland и Ticketscloud (имеются в распоряжении «Ъ-Кубань»), количество живых выступлений в городе увеличилось на 21%.

В целом по стране число концертов выросло на 25% к уровню 2024 года. Основной вклад в эту динамику, по оценке аналитиков ON Медиа, внесли города-миллионники — Краснодар, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

Наиболее заметный рост концертной активности продемонстрировала Татьяна Буланова, у которой за последние два года число выступлений увеличилось в 11 раз. У Леонида Агутина количество концертов выросло на 75%, у Надежды Кадышевой — на 32%, у группы «Звери» — на 44%. При этом на рынке фиксируется и обратная тенденция: у Филиппа Киркорова при росте средней цены билета на 19% количество концертов сократилось на 84%.

В Краснодаре в 2025 году увеличились и продажи билетов на концерты: в денежном выражении они выросли на 56%, в натуральном — на 18%. Средняя цена билета достигла 2,7 тыс. рублей, что на 32% выше показателя годичной давности.

Вячеслав Рыжков