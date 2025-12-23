В Псковской области разрешили запускать фейерверки в новогоднюю ночь

В Псковской области на Новый год сделают послабления в режиме использования фейерверков. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников.

В регионе с 2023 года запрещено использование всех пиротехнических изделий, кроме хлопушек и бенгальских огней. В порядке исключения запуск фейерверков разрешили с 00:00 1 января до 10:00 2 января.

«Организованных салютов и фейерверков на муниципальном уровне не будет, как по соображениям безопасности, так и по понятным этическим причинам»,— написал господин Ведерников в Telegram.

Многие российские регионы запрещают использование пиротехники на праздниках. В частности, в Волгоградской области запретили продавать и запускать фейерверки

с 25 декабря 2025 года по 20 января 2026-го. В Красноярском крае запрет на фейерверки и салюты действует с 30 декабря по 8 января, а также с 28 апреля по 11 мая.

