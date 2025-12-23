Трамп: борьба с наркокартелями не ограничится Венесуэлой

США намерены наносить удары против наркокартелей не только у берегов Венесуэлы, заявил американский президент Дональд Трамп. Какие еще страны могут быть затронуты, он не уточнил.

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters Дональд Трамп

Господин Трамп поднял эту тему во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. «Не только Венесуэла (будет целью ударов США.— "Ъ"), а любое место, откуда поступают наркотики»,— сказал он.

Вслед за расширением военного присутствия у побережья Венесуэлы с сентября США наносят удары по судам, которые, по утверждению американской стороны, причастны к наркоторговле. Дональд Трамп заявил, что США оставят себе нефть, которую перевозили танкеры. Он также не исключил войны США с Венесуэлой.

