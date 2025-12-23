Трамп: США оставят себе нефть, которую перевозили захваченные у Венесуэлы танкеры

Президент Дональд Трамп раскрыл, что США собирается сделать с танкерами и нефтью, которые американский флот захватил у берегов Венесуэлы. Страна оставит добытое себе, сказал господин Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

«Мы оставим ее себе. Корабли мы тоже оставляем»,— сказал господин Трамп в ответ на вопрос журналиста. Он допустил, что власти могут продать нефть или использовать ее в стратегическом резерве. «Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро.— “Ъ”) может делать все, что захочет. Но если он будет действовать жестко, это будет последний раз, когда он сможет это сделать»,— добавил президент.

В декабре США захватили три танкера у берегов Венесуэлы. Глава Министерства безопасности США Кристи Ноэм заявила, что США будут и далее «пресекать незаконное перемещение нефти», доходы от которой, «идут на финансирование наркоторговли». Также неделю назад Дональд Трамп приказал ввести «полную и тотальную блокаду» нефтяных танкеров, подвергнутых санкциям, которые следуют в Венесуэлу или из нее.

Подробнее — в материале «Ъ» «США разбираются с теневым флотом Венесуэлы».