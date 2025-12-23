Вокзал Краснодара отправил почти 4 млн пассажиров за 11 месяцев 2025 года

В период с января по ноябрь 2025 года пассажиропоток вокзала «Краснодар-1» составил 3,9 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

По данным СКЖД, в тройку лидеров по пассажиропотоку за прошедшие месяцы вошли железнодорожные вокзалы Адлера (6,7 млн пассажиров), Сочи (4,3 млн пассажиров) и Ростов-Главный (4,2 млн пассажиров). Краснодарский железнодорожный вокзал занял четвертое место в рейтинге.

Вокзал Туапсе отправил 1,3 млн человек, пассажиропоток станции «Лазаревская» достиг 1,2 млн человек. С вокзала Новороссийска отправили 1 млн пассажиров, а с вокзала Анапы — 860 тыс. человек.

Всего за 11 месяцев уходящего года с крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги отправлено почти 38,4 млн пассажиров, согласно информации пресс-службы СКЖД.

София Моисеенко