Детям из приграничья и Арктики могут организовать отдых на Кубани

В лагерях Краснодарского края могут организовать бюджетный отдых для детей из Арктики и приграничных регионов России. Такую инициативу выдвинула глава комитета Госдумы во защите семьи и детства Нина Останина, пишут «РИА Новости».

Депутат Нина Останина предложила создать условия для отдыха детей из приграничья и Арктики в лагерях Кубани за счет правительственных средств в 2026 году. Она направила письменное предложение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

Комитет во главе с Останиной убежден в необходимости принятия мер, направленных на поддержку сферы детского отдыха по всему Краснодарскому краю, в частности — в Анапском и Темрюкском районах. Нина Останина подчеркнула, что в уходящем году правительство России выделило более 1 млрд руб. на организацию отдыха восьми тысяч детей из Белгородской области, в том числе на побережье Анапы.

Полноценной работе лагерей, как считает Останина, препятствует действующий режим ЧС из-за крушения танкеров в Краснодарском крае.

