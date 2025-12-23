Женщина погибла в ДТП по дороге из Краснодара в Анапу

На трассе Новороссийск — Керченский пролив произошла смертельная авария, в результате которой погибла водитель автомобиля «ВАЗ-2112». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

Заместитель начальника Госавтоинспекции Новороссийска, подполковник полиции Александр Пушкин заявил, что женщина двигалась по автодороге из Краснодара в сторону Анапы. По предварительным данным, она не справилась с управлением на закруглении дороги и допустила наезд на ограждение.

В результате ДТП водитель получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась до прибытия скорой помощи на место аварии.

София Моисеенко