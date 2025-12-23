Над Крымом сбили украинский беспилотник

В ночь с 22 на 23 декабря над Республикой Крым сбили украинский БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в утренней сводке.

По данным Минобороны РФ, беспилотный аппарат ВСУ был ликвидирован над Крымом в период с 23:00 22 декабря до 07:00 23 декабря. Всего над регионами России силы ПВО перехватили и уничтожили 29 БПЛА за прошедшую ночь.

14 беспилотников сбили над Ростовской областью, 7 дронов ликвидировали над Ставропольским краем. По три БПЛА сбито над Белгородской областью и Республикой Карелия, один беспилотник киевского режима уничтожен над Курской областью.

София Моисеенко