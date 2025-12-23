На Дону карантин по ОРВИ ввели в трех учреждениях города Шахты

Власти города Шахты Ростовской области ввели карантин в одной школе и двух дошкольных учреждениях из-за высокой заболеваемости ОРВИ среди детей. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в детском саду №36 закрыта одна группа с 12 воспитанниками. В дошкольном учреждении №46 на карантине находятся две группы общей численностью 31 ребенок. В школе №43 временно прекратил работу один класс.

«Принятые меры направлены на предотвращение дальнейшего распространения инфекции среди воспитанников и персонала образовательных учреждений»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко