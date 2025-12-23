В Семикаракорском районе завершили расследование загрязнения Дона

В ноябре 2024 года специалисты минприроды Ростовской области обнаружили в интернете публикации о загрязнении реки Дон нефтепродуктами в Семикаракорском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

«Поскольку Дон находится под федеральным экологическим контролем, информацию передали в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора»,— пояснили в сообщении.

Сотрудники управления совместно с Ростовским линейным отделом МВД на водном транспорте провели оперативные мероприятия. В ходе обследования акватории Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства факт гибели водных биоресурсов не подтвердился.

В настоящее время признаки загрязнения реки отсутствуют.

Валентина Любашенко