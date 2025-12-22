Каллас напомнила о праве жителей Гренландии и Дании определять статус острова

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что определять статус Гренландии вправе только жители острова и Дания. Ее комментарий последовал за решением президента США Дональда Трампа назначить спецпосланника по Гренландии.

«Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания. Мы ожидаем от всех наших партнеров уважения их суверенитета и территориальной целостности, а также соблюдения международных обязательств»,— сказала госпожа Каллас (цитата по «РИА Новости»).

Дональд Трамп сообщил о назначении спецпосланником губернатора Луизианы Джеффа Лэндри. По словам американского президента, он будет продвигать интересы США ради «выживания союзников и, по сути, всего мира». В ответ на это премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что данное решение не повлияет на обстановку на острове.

В конце декабря прошлого года Дональд Трамп говорил о необходимости установить контроль над островом в целях национальной безопасности и допускал возможность его присоединения к США, угрожая Дании торговыми пошлинами. В Копенгагене подобные заявления вызвали резкую реакцию: глава комитета по обороне Фолькетинга (парламента) Расмус Ярлов предупредил, что претензии Вашингтона на Гренландию могут привести к войне между Данией и США.