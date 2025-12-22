В Гренландии прокомментировали назначение спецпосланника США по острову

Назначение специального посланника США по Гренландии Джеффа Лэндри не повлияет на обстановку на острове. Об этом заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. Он подчеркнул, что эта земля принадлежит гренландцам, и призвал уважать территориальную целостность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен

Фото: Leonhard Foeger / Reuters Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«Это может звучать масштабно, но для нас дома это ничего не меняет»,— заявил господин Нильсен (цитата по ТАСС). Он отметил, что правительство Гренландии радо сотрудничать с другими странами, в том числе и с США.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о назначении спецпосланником господина Лэндри, губернатора штата Луизиана. По мнению господина Трампа, новый спецпосланник будет решительно продвигать интересы страны ради «выживания союзников и, по сути, всего мира».

В конце декабря прошлого года американский президент заявил, что власть США должна установить контроль над островом в целях обеспечения национальной безопасности. В марте господин Трамп сообщил, что США хотели бы присоединить остров. Президент США угрожал ввести высокие торговые пошлины, если Дания не уступит права на остров. Глава комитета по обороне Фолькетинга (парламента) Дании Расмус Ярлов предупредил, что претензии господина Трампа на Гренландию могут привести к войне между Копенгагеном и Вашингтоном.