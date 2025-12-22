В Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность
На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Жители региона получили уведомления от МЧС России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На территории региона существует угроза падения беспилотников. При их обнаружении необходимо звонить по номеру 112.
Жителям, находящимся в зданиях, рекомендуют отойти от окон и укрыться в помещении без остекления. В случае, если сигнал тревоги застал на улице, необходимо перейти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.