Более 80 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 23 декабря, жители более 80 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 09:00 до 17:00 не будет электричества по адресам: 1-й проезд Айвазовского, 1-й проезд Лиговский, 2-й проезд Лиговский, 2-й проезд Сусанина, 1 Мая, 2-я Полевая, Сквозной переулок, проезд Изумрудный, проезд Учительский, проезд Чистопрудный, бульвар Строителей, Айвазовского, Антоновская, Атамана Лысенко, Архитекторов, Братьев Игнатовых, Величковская, Вешняя, Выездная, Дворцовая, Димитрова, Длинная, Дружная, Живило, Жукова Георгия, Инженерная, Каштановая, Кирова, Кленовая, Красных Партизан, Лаврова Леонида, Лавровая, Лиговская, Липецкая, Липовая, Мирная, Новоселов, Питерская, Победителей, Почетная, Розовая, Садовая, Светлая, Свободная, Святоникольская, Стабильная, Ставропольская, Стасова, Тюльпанная, Угловая, Удачная, Учительская, Фрунзе, Чапаева и Энтузиастов. С 9:00 до 12:00 по улицам: Рождественская набережная и проезд Чекистов.

С 22:00 23 декабря до 07:00 24 декабря электроэнергии временно не будет по адресам: проезд Аэропортовский, Бабушкина, Бородинская, Гоголя, Горная, Горячеключевская, Демченко, Ессентукская, Заводская, Кубанонабережная, Крупской, 1-й проезд Крупской, проезд Крупской, Крылатая, 1-й проезд Кубанонабережный, 2-й проезд Кубанонабережный, Мира, проезд Мира, Морская, Пашковский перекат, Полевая, Почтовое отделение, Репинская, Серегина, Станичная и Степная.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина