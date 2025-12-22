ФК «Ростов» отозвал иск к бывшему спонсору на 30 млн рублей

Футбольный клуб «Ростов» отозвал из арбитражного суда иск о взыскании задолженности на сумму 30 млн руб. с бывшего спонсора — Новороссийского прокатного завода. Соответствующее определение опубликовал Арбитражный суд Херсонской области. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на материалы суда.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Причины отказа от судебного разбирательства не раскрываются. Согласно судебному документу, акционерному обществу ФК «Ростов» вернут из федерального бюджета государственную пошлину в размере 661,9 тыс. руб. В определении отмечается, что возвращение заявления не лишает клуб права повторно обратиться в арбитражный суд с аналогичными требованиями в общем порядке.

Ранее N писал, что в октябре 2025 года суд приостанавливал рассмотрение данного дела. Иск был подан из-за неисполнения заводом договорных обязательств перед футбольным коллективом. Помимо основного долга, «Ростов» планировал получить около 13,7 млн руб. за использование чужих денежных средств и компенсацию судебных расходов.

Характер услуг, за которые возникла задолженность, в судебных материалах не уточнялся.

Валентина Любашенко