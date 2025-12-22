Спикер донского парламента отказался от участия в выборах в Госдуму
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко заявил, что не намерен участвовать в выборах депутатов Государственной думы в 2026 году. Об этом спикер сообщил на пресс-конференции в ТАСС.
Фото: Василий Дерюгин
«Сразу после избрания на должность председателя заксобрания в 2016 году, меня сразу же начали звать на разные позиции регионального и федерального уровня. Хочу сказать, что у меня нет никаких планов, я не собираюсь избираться в Государственную думу»,— пояснил господин Ищенко.
По словам председателя, деятельность в региональном парламенте позволяет ему воплощать интересные проекты и задачи на благо жителей Донского края и всей страны. Он отметил законодательные инициативы донских парламентариев, которые стали основой для федеральных законов и постановлений правительства.
Александр Ищенко подчеркнул, что у него остаются обязательства перед избирателями Ростовской области.