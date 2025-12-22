Депутаты ЗСК обсудили предоставление земли участникам СВО

В Законодательном собрании Краснодарского края на еженедельной планерке под председательством Юрия Бурлачко обсудили реализацию краевого закона о предоставлении земельных участков участникам специальной военной операции и членам их семей. Речь идет о ветеранах боевых действий, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами за заслуги, проявленные в ходе СВО, а также о членах их семей. В обсуждении приняли участие председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко и руководитель департамента имущественных отношений Александр Шеин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Юрий Бурлачко напомнил, что вопрос уже рассматривался парламентом в июле, однако с учетом его социальной значимости и внесенных изменений, расширивших круг получателей, депутаты вернулись к теме в конце года. По данным департамента имущественных отношений, по состоянию на 1 декабря в крае данной категории граждан предоставлено около 1,4 тыс. земельных участков, при этом прием заявлений и их проверка на соответствие требованиям закона продолжаются.

Александр Шеин также сообщил о выполнении резолюции предыдущей планерки, в том числе об усилении взаимодействия с муниципалитетами, инвентаризации земель, выявлении длительно неиспользуемых участков и актуализации методических рекомендаций. Среди ключевых проблем он назвал дефицит участков, отвечающих целевому назначению, недостаток подтверждающих награды документов у заявителей, а также сложности с определением полного круга членов семьи погибших участников СВО.

Заместитель председателя ЗСК, глава профильного комитета Сергей Болдин отметил, что на постоянной основе проводятся рабочие совещания с муниципальными властями, профильными ведомствами, общественными объединениями и участниками СВО. В результате в краевой закон внесены изменения, расширяющие категории получателей и позволяющие выбирать муниципалитет для предоставления участка.

Отвечая на вопрос о перспективах на следующий год, Александр Шеин сообщил, что муниципалитетами уже сформировано около 950 участков, еще порядка 250 находятся на стадии кадастровых работ. Подводя итоги обсуждения, Юрий Бурлачко подчеркнул необходимость уже сейчас прорабатывать альтернативные механизмы поддержки на случай исчерпания земельного ресурса.

Вячеслав Рыжков