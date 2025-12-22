Ростовский Роспотребнадзор изъял 960 единиц контрафакта в 2025 году

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области с начала 2025 года провело 15 контрольно-надзорных мероприятий в торговых точках после поступления жалоб от правообладателей товарных знаков на незаконное использование их брендов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ходе проверок специалисты изъяли из продажи 960 единиц контрафактной продукции. Среди конфискованного — 848 пачек табачных изделий и 112 непродовольственных товаров, включая изделия легкой промышленности, брелоки и вывески с нарушенными торговыми марками.

По результатам мероприятий ведомство составило 14 протоколов об административных нарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Материалы дел переданы в арбитражный суд для рассмотрения.

Дополнительно инспекторы выявили другие нарушения в сфере защиты потребительских прав: отсутствие обязательной информации на товарах, предоставление недостоверных сведений покупателям и обман при продаже неоригинальной продукции. По этим фактам возбуждено 16 административных дел.

«Суды уже назначили штрафы на общую сумму 92 тыс. руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарных знаков»,— уточнили в сообщении ведомства.

Валентина Любашенко