«Газпром» временно отключит тепло в трех поселках Ростовской области

В Азовском районе Ростовской области 23 декабря с 08:00 до 12:00 временно отключат три котельные для планового ремонта газопровода. Об этом сообщила министр регионального ЖКХ Антонина Пшеничная в своем telegram-канале.

В связи с ремонтными работами без теплоснабжения останутся дома, которые обслуживают отключаемые котельные.

По информации госпожи Пшеничной, в пос. Красный Сад на ул. Мичурина отопление временно прекратят в 30 многоквартирных домах. В пос. Овощной на ул. Мира без тепла останутся 12 многоквартирных домов. В пос. Тимирязевский на ул. Кольцевой отключение затронет 7 многоквартирных домов.

«Ответственная организация: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»,— пояснила министр.

Валентина Любашенко