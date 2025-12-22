В Ростове злоумышленник в мессенджере обманул бизнесмена на 1,2 млн рублей

39-летний житель Ростова-на-Дону подал заявление в полицию о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным следствия, злоумышленник связался с потерпевшим через мессенджер, используя профиль, практически идентичный данным соучредителя пострадавшего. На тот момент настоящий руководитель находился за рубежом. Мошенник от имени партнера начал обсуждать срочную покупку дорогого IT-оборудования для компании.

Злоумышленник тщательно имитировал рабочий процесс. При попытках живого общения он переносил звонки, ссылаясь на занятость, уклончиво отвечал на вопросы о необходимости покупки и обсуждал другие деловые вопросы, создавая видимость настоящего взаимодействия.

Поверив мошеннику, бизнесмен несколько дней переводил деньги со счетов фирмы по реквизитам, которые предоставил злоумышленник. Обман раскрылся только когда запрос на очередной крупный платеж заставил предпринимателя связаться с настоящим соучредителем. Тот подтвердил, что никаких указаний не давал.

Общий ущерб составил 1,2 млн руб. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полиция проводит оперативные мероприятия для поиска и задержания подозреваемого.

Валентина Любашенко