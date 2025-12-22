В Краснодаре завершили монтаж скалодрома в строящемся ФОК в учхозе «Кубань»

В строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе в краснодарском учхозе «Кубань» завершили установку 12-метрового скалодрома — главной особенности спортивного объекта площадью 15 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Строительство ФОКа выполнено на 75%. После завершения работ спортсмены смогут тренироваться в различных дисциплинах спортивного альпинизма и проходить сложные трассы на установленном скалодроме.

По данным краснодарской администрации, во дворе комплекса создают футбольное поле с беговыми дорожками для занятий легкой атлетикой. Внутри здания разместятся залы для борьбы и тренажеров, раздевалки и душевые. Там будут проводиться занятия по волейболу, баскетболу, гандболу и мини-футболу.

Сейчас выполняется отделка помещений, прокладка внутренних инженерных сетей и благоустройство территории. Запуск ФОКа запланирован на первое полугодие 2026 года. Комплекс строят по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках краевой программы «Развитие общественной инфраструктуры».

Алина Зорина