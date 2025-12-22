На Дону синоптики прогнозируют похолодание до -17°C

В последнюю рабочую неделю года температура в Ростовской области может опуститься до -17 °C в северных районах региона. Об этом сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации синоптиков, уже 22 декабря в регионе ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. В ночные часы и первую половину дня в отдельных районах возможен туман. На дорогах прогнозируется гололедица. Днем ветер может усилиться до 7-12 м в секунду. Ночная температура составит от 1 °C до -4°C градусов, при прояснениях — до -6 °C. Дневные показатели термометра поднимутся до -1…4 °C.

23 декабря ночью воздух остынет до -4…1 °C, днем — до -1…4 °C.

24 декабря погодные условия ухудшатся. Местами ожидаются снег и мокрый снег. В ночное время и первую половину дня в отдельных районах возможны изморозевые явления. На дорогах сохранится гололедица. Ночная температура опустится до -1…-6 °C, а при прояснениях — до -12 °C. В крайних северных районах столбики термометров покажут до -17 °C. Днем по северной половине региона будет -7…-12 °C градусов, а по южной — 0…-5 °C.

Валентина Любашенко