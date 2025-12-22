Недвижимость в Ростове-на-Дону подорожала на четверть в 2025 году

Средняя цена квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону увеличилась на 22% — со 137,8 тыс. руб. до 176,7 тыс. руб. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на данные «Циан».

По данным аналитиков, более значительный рост средней стоимости квадратного метра в минувшем году показали только пять российских городов с населением свыше 500 тыс. чел. Максимальное увеличение этого показателя зафиксировано в Севастополе — 68%. В Набережных Челнах цены выросли на 43%, в Барнауле — на 38%, в Москве — на 29%, в Оренбурге — на 25%.

Спрос на рынке новостроек в 2025 году оказался на 8% ниже уровня 2024 года. В 40 крупнейших агломерациях было продано 371 тыс. квартир и апартаментов за 11 месяцев. Квадратный метр в крупных городах России подорожал в среднем на 14% до 186 тыс. руб.

«Устойчивость рынка в 2025 году оказалась сильно выше ожиданий, спрос сократился лишь на 8% к 2024 году. К концу года на фоне снижения ключевой ставки активность стала увеличиваться, ожидаем дальнейшее восстановление и в следующем году»,— прокомментировал директор направления первичной недвижимости «Циана» Артем Глебов.

Валентина Любашенко