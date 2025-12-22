Ростовские компании ищут программистов с опытом работы в SQL

Работодатели Ростовской области приоритетом при найме ИТ-специалистов считают практические умения и технологический опыт кандидатов. SQL требуется в 12% всех ИТ-вакансий региона. На втором месте Linux с 9%, на третьем — Python с 8%. Владение PostgreSQL и аналитическое мышление встречаются в 7% предложений каждое. Такие данные «Ъ-Ростов» предоставила пресс-служба hh.ru.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации аналитиков, в 6% объявлений компании отмечают опыт технической поддержки. Такая же доля вакансий требует знания Git, навыков деловых коммуникаций и работы с большими объемами информации. Указанные умения сохранят актуальность, поскольку составляют основу разработки, анализа и поддержания современных цифровых платформ, а значит, останутся востребованными в 2026 году.

«Технологический прогресс требует все более глубоких и практико-ориентированных навыков. Чтобы не отставать и расширять свои карьерные перспективы, важно системно инвестировать в развитие хард-скиллов»,— пояснила Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

Исследование высокооплачиваемых позиций показывает: компании готовы предлагать больший доход экспертам, способным работать с данными и сложными техническими системами, уверенно строить модели и архитектуру решений, интегрировать сервисы и руководить созданием от аналитических продуктов и BI-систем до облачных платформ и корпоративных приложений.

Валентина Любашенко