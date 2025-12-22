Краснодарский край вошел в топ-10 итогового рейтинга регионов РФ

Краснодарский край занял седьмое место в итоговом рейтинге российских регионов агентства «РИА Новости», набрав 69,38 балла.

Лидерами комплексного рейтинга, как и в 2024 году, стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область с агрегированным баллом выше 80. Эти субъекты демонстрируют наилучшие показатели в рейтингах социально-экономического развития, качества жизни, научно-технологического прогресса и рынка труда.

В первую десятку вошли также Татарстан, Свердловская и Нижегородская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тульская и Ростовская области. Большинство этих регионов занимает высокие позиции в основных составляющих рейтинга.

Замыкают список Ингушетия, Тува, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Хакасия, Северная Осетия — Алания, Чечня и Забайкальский край.

Итоговый рейтинг формируется путем усреднения баллов субъектов в шести специализированных рейтингах «РИА Новости»: по качеству жизни, социально-экономическому положению, рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности здоровому образу жизни. Методика позволяет дать комплексную оценку позиций регионов в ключевых сферах социального и экономического развития.

Алина Зорина