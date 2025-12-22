Основательница Wildberries посетила Рыбинск

Основательница Wildberries Татьяна Ким побывала на традиционном «Нашествии Дедов Морозов», которое состоялось 20 декабря в Рыбинске. Об этом госпожа Ким написала в своем Telegram-канале.

"Нашествие Дедов Морозов", Рыбинск

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

«В Рыбинске сегодня просто сказка. Мы даже сбились со счета, сколько Дедов Морозов здесь сегодня собралось. Говорят, их было около двух тысяч, а может и две тысячи двадцать шесть. Но самое интересное - шествие возглавил главный, самый настоящий, из самого Великого Устюга»,— написала Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

Основательница Wildberries посетила пункт выдачи своего маркетплейса, расположенный в центральной части города со стилизованной под старину вывеской. Авторами проекта стали музыкант Митя Кузнецов и театральный художник Нина Матвеева. На своей странице «Вконтакте» Митя Кузнецов в 2024 году сообщал, что компания сама обратилась к нему с просьбой сделать вывеску в историческом стиле и согласилась сменить англоязычное написание на русское.

Пункт выдачи маркетплейса в Рыбинске, открытие новой вывески

Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

«Если бы я придумала Wildberries лет 120 назад, то мы бы точно его знали, как ВАЙЛДБЕРРИЗЪ. Рыбинск позволяет помечтать и окунуться в атмосферу царской дореволюционной России, а может и еще раньше. Рада, что мы тоже поучаствовали в проекте "Культурный код России"»,— поделилась госпожа Ким.

Также Татьяна Ким была восхищена видом центральной площади города и поблагодарила за это главу Рыбинска Дмитрия Рудакова, губернатора Ярославской области Михаила Евраева и местных жителей.

С 2017 года в Рыбинске Ярославской области реализуется проект «Музей живой старинной вывески под открытым небом». Сегодня в историческом центре вся наружная реклама магазинов и ресторанов выполнена в ретро-стиле времен Российской империи, с сохранением норм орфографии тех лет. Идею придумал и реализовал горожанин, известный фолк-музыкант Митя (Дмитрий) Кузнецов. Благодаря старинным вывескам город получил всероссийскую известность. Как старинная реклама изменила облик города — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова