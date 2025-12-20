«Нашествие Дедов Морозов» в Рыбинске посетили 20 тысяч человек

«Нашествие Дедов Морозов» в Рыбинске посетили 20 тыс. человек. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, это рекордное число участников и зрителей.

Новогодняя колонна Дедов Морозов и сказочных персонажей прошла по улице Крестовой 20 декабря. На шествии были представлены костюмы, созданные российскими дизайнерами для Дедов Морозов из городов, входящих в национальный турмаршрут «Золотое кольцо». Гостем праздника стал Дед Мороз из Великого Устюга. В финале волшебники зажгли огни на главной елке города.

В день «Нашествия» в городе состоялись выставка украшенных автомобилей и фестиваль «Вкусы Золотого кольца» с блюдами из Владимира, Костромы, Ярославля и других городов.

Алла Чижова